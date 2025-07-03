Direktorijum kompanija
Airalo
Airalo Plate

Plate Airalo kreću se od $11,760 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $104,267 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Airalo. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Кастомер Сервис
$11.8K
Софтверски Инжењер
$62.7K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$104K

ЧПП

Airalo薪资最高的职位是Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level，年度总薪酬为$104,267。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Airalo的年度总薪酬中位数为$62,708。

