Air Liquide
Air Liquide Плате

Распон плата Air Liquide је од $3,681 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $124,773 за UX istraživač на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Air Liquide. Последње ажурирање: 8/13/2025

Softverski inženjer
Median $63.8K
Računovođa
$35.3K
Administrativni asistent
$17.8K

Biomedicinski inženjer
$84.6K
Poslovni analitičar
$58.7K
Razvoj poslovanja
$45.4K
Korisnička podrška
$31.6K
Analitičar podataka
$80.4K
Naučnik podataka
$122K
Elektroinženjer
$104K
Finansijski analitičar
$3.7K
Informatičar (IT)
$99.5K
Mašinski inženjer
$51.6K
Menadžer projekta
$58.9K
Arhitekta rešenja
$19.1K
Ukupna nagrada
$16.6K
UX istraživač
$125K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Air Liquide је UX istraživač at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $124,773. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Air Liquide је $58,667.

