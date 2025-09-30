Direktorijum kompanija
AIG Information Technologist (IT) Plate u New York City Area

Medijana Information Technologist (IT) kompenzacionog paketa in New York City Area u AIG iznosi $94.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AIG. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Ukupno godišnje
$94.3K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u AIG?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

