AI21 Labs
AI21 Labs Plate

Plate AI21 Labs kreću se od $98,225 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $163,785 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AI21 Labs. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $145K
Кастомер Сервис
$98.2K
Продукт Менаџер
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

The highest paying role reported at AI21 Labs is Продукт Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AI21 Labs is $144,883.

