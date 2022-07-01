Direktorijum kompanija
Agorapulse
Agorapulse Plate

Plate Agorapulse kreću se od $63,795 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $96,366 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Agorapulse. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Продукт Менаџер
$83.7K
Софтверски Инжењер
$63.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

The highest paying role reported at Agorapulse is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,366. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agorapulse is $83,709.

