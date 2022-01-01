Direktorijum kompanija
Agora
Agora Plate

Plate Agora kreću se od $59,013 ukupne kompenzacije godišnje za Солушн Архитекта na nižem nivou do $160,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Agora. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $160K
Кастомер Саксес
$73.6K
Људски Ресурси
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Солушн Архитекта
$59K
ЧПП

The highest paying role reported at Agora is Софтверски Инжењер with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agora is $111,440.

