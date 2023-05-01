Agero Plate

Direktorijum kompanija
Plate Agero kreću se od $165,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $217,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Agero. Poslednja izmena: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $165K

Inženjer podataka

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $217K
Menadžer Proizvoda
$174K

Menadžer Programa
$170K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Agero je Menadžer Softverskog Inženjerstva sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $217,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Agero je $172,166.

Drugi resursi