Afterpay Plate

Plate Afterpay kreću se od $70,350 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $278,600 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Afterpay. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $99.9K
Рачуновођа
$70.4K
Бизнис Аналитичар
$149K

Дата Аналитичар
$119K
Дата Сајентист
$83.5K
Људски Ресурси
$279K
Маркетинг
$177K
Продукт Менаџер
Median $108K
Продаја
$159K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$166K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Afterpay, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Afterpay، Људски Ресурси at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $278,600 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Afterpay برابر $134,325 است.

