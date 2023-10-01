AFRY Плате

Каталог Компанија
Распон плата AFRY је од $52,470 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $97,111 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AFRY. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $52.5K
Poslovni analitičar
$85.4K
Naučnik podataka
$55.9K

Hardverski inženjer
$53.2K
Konsultant menadžmenta
$97.1K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AFRY је Konsultant menadžmenta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $97,111. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AFRY је $55,853.

