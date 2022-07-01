Каталог Компанија
Afresh
Afresh Плате

Распон плата Afresh је од $161,700 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $210,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Afresh. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $210K

Full-Stack softverski inženjer

Ljudski resursi
$209K
Marketing
$162K

Dizajner proizvoda
$164K
Prodajni inženjer
$169K
Arhitekta rešenja
$186K
Често постављана питања

