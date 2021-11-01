Direktorijum kompanija
Aflac
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Aflac Plate

Plate Aflac kreću se od $54,725 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $302,504 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Aflac. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Административни Асистент
$60.3K
Дата Сајентист
$303K
Људски Ресурси
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Информациони Технолог (ИТ)
$101K
Софтверски Инжењер
$103K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$156K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Aflac je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $302,504. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aflac je $101,505.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Aflac

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi