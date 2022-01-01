Direktorijum kompanija
Afiniti
Afiniti Plate

Plate Afiniti kreću se od $6,992 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $189,050 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Afiniti. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Дата Сајентист
Median $139K
Софтверски Инжењер
Median $7K
Дата Аналитичар
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнис Аналитичар
$79.6K
Финансијски Аналитичар
$21.4K
Маркетинг
$19.9K
Продукт Дизајнер
$189K
Продукт Менаџер
$17.3K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$166K
Солушн Архитекта
$129K
ЧПП

Najlepšie platenú pozíciu v Afiniti predstavuje Продукт Дизајнер at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $189,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Afiniti je $50,497.

