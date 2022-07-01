Каталог Компанија
AEye
AEye Плате

Распон плата AEye је од $159,120 у годишњој укупној компензацији за Mašinski inženjer на доњем крају до $312,555 за Hardverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AEye. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Hardverski inženjer
$313K
Mašinski inženjer
$159K
Menadžer proizvoda
$209K

Softverski inženjer
$179K
Menadžer softverskog inženjerstva
$204K
Tehnički menadžer programa
$231K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AEye је Hardverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $312,555. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AEye је $206,508.

