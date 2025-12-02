Direktorijum kompanija
Aerie Pharmaceuticals
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • IT Tehnolog

  • Sve IT Tehnolog plate

Aerie Pharmaceuticals IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Aerie Pharmaceuticals kreće se od $127K do $173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aerie Pharmaceuticals. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$136K - $164K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$127K$136K$164K$173K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još IT Tehnolog prijavas u Aerie Pharmaceuticals da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Aerie Pharmaceuticals?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane IT Tehnolog ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Aerie Pharmaceuticals iznosi $172,840 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aerie Pharmaceuticals za IT Tehnolog poziciju je $126,650.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Aerie Pharmaceuticals

Srodne kompanije

  • Flipkart
  • Netflix
  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/aerie-pharmaceuticals/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.