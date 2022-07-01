Каталог Компанија
Advantis Global
Advantis Global Плате

Распон плата Advantis Global је од $80,400 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $176,256 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Advantis Global. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $129K

Backend softverski inženjer

Poslovni analitičar
$117K
Dizajner proizvoda
$176K

Menadžer programa
$109K
Regrutер
$80.4K
Највише плаћена улога пријављена у Advantis Global је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $176,256. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Advantis Global је $117,410.

