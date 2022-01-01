Каталог Компанија
Advantest Плате

Распон плата Advantest је од $30,475 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $263,310 за Elektroinženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Advantest. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $138K

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Korisnička podrška
$38K
Analitičar podataka
$106K

Elektroinženjer
$263K
Hardverski inženjer
$150K
Marketing
$146K
Mašinski inženjer
$41.8K
Dizajner proizvoda
$30.5K
Menadžer programa
$254K
Menadžer projekta
$239K
Tehnički menadžer programa
$249K
Tehnički pisac
$59.3K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Advantest је Elektroinženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $263,310. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Advantest је $141,863.

