Direktorijum kompanija
Advantech
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Taipei Area

Advantech Софтверски Инжењер Plate u Greater Taipei Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Taipei Area u Advantech iznosi NT$969K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Advantech. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$969K
Nivo
L1
Osnovna plata
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Advantech?

NT$5.1M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Advantech in Greater Taipei Area iznosi NT$1,305,768 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Advantech za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Taipei Area je NT$1,034,253.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Advantech

Srodne kompanije

  • Sprinklr
  • HireRight
  • Duck Creek Technologies
  • E2open
  • AgileThought
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi