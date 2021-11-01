Direktorijum kompanija
Advantech
Advantech Plate

Plate Advantech kreću se od $27,866 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $99,500 za Сајберсекјурити Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Advantech. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $30.4K
Продукт Менаџер
Median $85K
Хардверски Инжењер
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Маркетинг
$76.8K
Машински Инжењер
$27.9K
Продукт Дизајнер
$47K
Програм Менаџер
$94.5K
Продаја
$30.2K
Сајберсекјурити Аналитичар
$99.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Advantech je Сајберсекјурити Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $99,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Advantech je $69,650.

Drugi resursi