Prosečna Venture Kapitalista ukupna kompenzacija in United States u ADP kreće se od $88.2K do $121K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ADP. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$95.6K - $113K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$88.2K$95.6K$113K$121K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji ADP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (Infinity% po periodu)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Venture Kapitalista poziciju u ADP in United States iznosi $120,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ADP za Venture Kapitalista poziciju in United States je $88,200.

Drugi resursi

