Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u ADP kreće se od ₹1.31M do ₹1.91M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ADP. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$17.2K - $19.6K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$15K$17.2K$19.6K$21.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji ADP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (Infinity% po periodu)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u ADP iznosi ₹1,913,659 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ADP za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je ₹1,313,614.

Drugi resursi

