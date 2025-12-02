Direktorijum kompanija
adMarketplace
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Grafički Dizajner

  • Sve Grafički Dizajner plate

adMarketplace Grafički Dizajner Plate

Prosečna Grafički Dizajner ukupna kompenzacija in United States u adMarketplace kreće se od $49.4K do $72K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete adMarketplace. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$56.7K - $64.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$49.4K$56.7K$64.7K$72K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Grafički Dizajner prijavas u adMarketplace da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u adMarketplace?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Grafički Dizajner ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Grafički Dizajner poziciju u adMarketplace in United States iznosi $71,980 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u adMarketplace za Grafički Dizajner poziciju in United States je $49,410.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za adMarketplace

Srodne kompanije

  • Dice
  • Mitchell Martin
  • Toptal
  • DealerOn
  • Michael Page
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/admarketplace/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.