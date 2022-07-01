Direktorijum kompanija
AdAction
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

AdAction Plate

Plate AdAction kreću se od $97,920 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $144,720 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AdAction. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
$145K
Пројект Менаџер
$131K
Софтверски Инжењер
$97.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u AdAction je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $144,720. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AdAction je $131,340.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AdAction

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi