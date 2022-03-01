Direktorijum kompanija
Acxiom
Acxiom Plate

Plate Acxiom kreću se od $37,185 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $162,185 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Acxiom. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $110K

Full-Stack softverski inženjer

Солушн Архитекта
Median $100K

Arhitekta podataka

Дата Сајентист
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Финансијски Аналитичар
$144K
Информациони Технолог (ИТ)
$37.2K
Пројект Менаџер
$83.6K
Продаја
$80.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$162K
ЧПП

The highest paying role reported at Acxiom is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,185. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acxiom is $105,000.

