ACV Auctions Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Buffalo Area

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Buffalo Area u ACV Auctions iznosi $200K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ACV Auctions. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Ukupno godišnje
$200K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u ACV Auctions?

$160K

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењеринг Менаџер at ACV Auctions in Buffalo Area sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the Софтверски Инжењеринг Менаџер role in Buffalo Area is $200,000.

