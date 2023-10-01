Каталог Компанија
ACTUM Digital
ACTUM Digital Плате

Распон плата ACTUM Digital је од $22,648 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $65,010 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ACTUM Digital. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Menadžer projekta
$64.7K
Softverski inženjer
$22.6K
Arhitekta rešenja
$65K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у ACTUM Digital је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $65,010. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у ACTUM Digital је $64,665.

