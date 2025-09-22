Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Сајберсекјурити Аналитичар

  • Sve Сајберсекјурити Аналитичар plate

Activision Blizzard Сајберсекјурити Аналитичар Plate

Prosečna Сајберсекјурити Аналитичар ukupna kompenzacija u Activision Blizzard kreće se od $64.4K do $93.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Activision Blizzard. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.1K - $84.9K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Activision Blizzard, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Сајберсекјурити Аналитичар at Activision Blizzard sits at a yearly total compensation of $93,492. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Сајберсекјурити Аналитичар role is $64,423.

