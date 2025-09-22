Direktorijum kompanija
Activision Blizzard
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Регрутер

  • Sve Регрутер plate

Activision Blizzard Регрутер Plate

Medijana Регрутер kompenzacionog paketa in United States u Activision Blizzard iznosi $119K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Activision Blizzard. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Ukupno godišnje
$119K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Activision Blizzard?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Activision Blizzard, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Регрутер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Регрутер by Activision Blizzard in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $165,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Activision Blizzard vir die Регрутер rol in United States is $124,300.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Activision Blizzard

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Airbnb
  • Databricks
  • Intuit
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi