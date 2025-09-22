Direktorijum kompanija
Activision Blizzard
Activision Blizzard Информациони Технолог (ИТ) Plate

Prosečna Информациони Технолог (ИТ) ukupna kompenzacija u Activision Blizzard kreće se od $93.5K do $131K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Activision Blizzard. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $118K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$93.5K$101K$118K$131K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Activision Blizzard, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Информациони Технолог (ИТ) poziciju u Activision Blizzard iznosi $130,900 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Activision Blizzard za Информациони Технолог (ИТ) poziciju je $93,500.

Drugi resursi