  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Sofia City Province

Acronis Софтверски Инжењер Plate u Sofia City Province

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Sofia City Province u Acronis iznosi BGN 92.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Acronis. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Ukupno godišnje
BGN 92.9K
Nivo
Senior
Osnovna plata
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Acronis?

BGN 278K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Acronis in Sofia City Province iznosi BGN 142,115 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Acronis za Софтверски Инжењер poziciju in Sofia City Province je BGN 86,900.

