Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Bulgaria

Acronis Софтверски Инжењер Plate u Bulgaria

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Bulgaria u Acronis iznosi BGN 92.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Acronis. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Ukupno godišnje
BGN 92.9K
Nivo
Senior
Osnovna plata
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Acronis?

BGN 278K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Софтверски Инжењер pozīcijai Acronis in Bulgaria, ir gada kopējā atlīdzība BGN 142,115. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Acronis Софтверски Инжењер pozīcijai in Bulgaria, ir BGN 86,900.

