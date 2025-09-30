Direktorijum kompanija
Acronis
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

  • Sofia City Province

Acronis Продукт Менаџер Plate u Sofia City Province

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Sofia City Province u Acronis iznosi BGN 131K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Acronis. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Ukupno godišnje
BGN 131K
Nivo
L3
Osnovna plata
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u Acronis?

BGN 278K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Менаџер at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 177,392. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the Продукт Менаџер role in Sofia City Province is BGN 136,694.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Acronis

Srodne kompanije

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi