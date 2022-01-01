Direktorijum kompanija
Acronis
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Acronis Plate

Plate Acronis kreću se od $51,449 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $132,197 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Acronis. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
Median $75.4K
Софтверски Инжењер
Median $90.8K
Дата Сајентист
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Информациони Технолог (ИТ)
$100K
Пројект Менаџер
$79.2K
Продаја
$132K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Acronis je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $132,197. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Acronis je $84,998.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Acronis

Srodne kompanije

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi