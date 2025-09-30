Direktorijum kompanija
Acer
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  Све Софтверски Инжењер plate

  Greater Taipei Area

Acer Софтверски Инжењер Plate u Greater Taipei Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Taipei Area u Acer iznosi NT$703K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Acer. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$703K
Nivo
Engineer
Osnovna plata
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Acer?

NT$5.1M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

