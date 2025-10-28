Direktorijum kompanija
Accton Technology
  • Plate
  Hardverski Inženjer

  Hardverski Inženjer plate

Accton Technology Hardverski Inženjer Plate

Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in Taiwan u Accton Technology iznosi NT$1.64M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Accton Technology. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$1.64M
Nivo
Advance Engineer
Osnovna plata
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Accton Technology?
Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$631K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$694K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Accton Technology in Taiwan iznosi NT$2,162,251 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Accton Technology za Hardverski Inženjer poziciju in Taiwan je NT$1,181,817.

