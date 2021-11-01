Direktorijum kompanija
Accolade Plate

Plate Accolade kreću se od $26,330 ukupne kompenzacije godišnje za Operacije Korisničke Podrške na nižem nivou do $422,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Accolade. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $136K
Menadžer Proizvoda
Median $282K
Poslovne Operacije
$32.1K

Korisnička Podrška
$56.2K
Operacije Korisničke Podrške
$26.3K
Analitičar Podataka
$150K
Naučnik Podataka
$163K
Ljudski Resursi
$215K
Dizajner Proizvoda
$67.3K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$60.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$423K
Menadžer Tehničkih Programa
$176K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Accolade je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $422,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Accolade je $143,124.

