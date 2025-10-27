Direktorijum kompanija
AccelByte
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

AccelByte Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Indonesia u AccelByte iznosi IDR 242.77M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AccelByte. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Ukupno godišnje
IDR 242.77M
Nivo
L3
Osnovna plata
IDR 227.41M
Stock (/yr)
IDR 0
Bonus
IDR 15.37M
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u AccelByte?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u AccelByte in Indonesia iznosi IDR 323,433,611 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AccelByte za Софтверски Инжењер poziciju in Indonesia je IDR 227,407,833.

