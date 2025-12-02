Direktorijum kompanija
Absa Group Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in South Africa u Absa Group kreće se od ZAR 1.39M do ZAR 1.98M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Absa Group. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$91.2K - $107K
South Africa
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$79.5K$91.2K$107K$113K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Absa Group?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Absa Group in South Africa iznosi ZAR 1,982,897 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Absa Group za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in South Africa je ZAR 1,389,723.

Drugi resursi

