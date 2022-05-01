Direktorijum kompanija
Abrigo
Abrigo Plate

Plate Abrigo kreću se od $94,565 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $154,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Abrigo. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $154K

Full-Stack softverski inženjer

Кастомер Сервис
$141K
Продукт Менаџер
$94.6K

Солушн Архитекта
$151K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Abrigo je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $154,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Abrigo je $146,000.

