Abnormal AI Plate

Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Plate Abnormal AI kreću se od $67,409 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Tehničkih Programa na nižem nivou do $623,603 za Ljudski Resursi na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Abnormal AI. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $200K
Analitičar Sajber Bezbednosti
Median $181K

Ljudski Resursi
$624K
Marketing
$208K
Marketing Operacije
$214K
Rekruter
$199K
Prodaja
$236K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$585K
Menadžer Tehničkih Programa
$67.4K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Abnormal AI, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Abnormal AI je Ljudski Resursi at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $623,603. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Abnormal AI je $210,816.

