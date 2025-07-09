Direktorijum kompanija
ABC Consultants
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

ABC Consultants Plate

Plate ABC Consultants kreću se od $18,639 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $31,829 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ABC Consultants. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Људски Ресурси
$18.6K
Продукт Менаџер
$31.8K
Софтверски Инжењер
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ABC Consultants je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $31,829. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ABC Consultants je $18,834.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ABC Consultants

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Airbnb
  • Uber
  • Amazon
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi