ABBYY
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Софтверски Инжењер Plate u Budapest Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Budapest Metropolitan Area u ABBYY iznosi HUF 28.19M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ABBYY. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Ukupno godišnje
HUF 28.19M
Nivo
L3
Osnovna plata
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u ABBYY?

HUF 56.4M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u ABBYY in Budapest Metropolitan Area iznosi HUF 34,507,330 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ABBYY za Софтверски Инжењер poziciju in Budapest Metropolitan Area je HUF 22,317,081.

