ABBYY Plate

Plate ABBYY kreću se od $36,116 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $111,543 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ABBYY. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $80K
Бизнис Аналитичар
$93.6K
Корпорејт Девелопмент
$39.2K

Кастомер Сервис
$36.4K
Информациони Технолог (ИТ)
$36.1K
Маркетинг
$46.6K
Продукт Менаџер
$78.2K
Пројект Менаџер
$72.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$112K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ABBYY je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $111,543. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ABBYY je $72,136.

