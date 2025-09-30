Софтверски Инжењер kompenzacija in Metropoolregio Eindhoven u ABB kreće se od €81K po year za Software Engineer do €88.5K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Metropoolregio Eindhoven iznosi €84.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ABB. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
