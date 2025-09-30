Софтверски Инжењер kompenzacija in India u ABB iznosi ₹2.56M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.89M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ABB. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
