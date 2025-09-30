Direktorijum kompanija
ABB
  Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

  • Philadelphia Area

ABB Продукт Дизајнер Plate u Philadelphia Area

Продукт Дизајнер kompenzacija in Philadelphia Area u ABB iznosi $94K po year za Product Designer. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ABB. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u ABB?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u ABB in Philadelphia Area iznosi $98,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ABB za Продукт Дизајнер poziciju in Philadelphia Area je $90,000.

