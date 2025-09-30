Direktorijum kompanija
ABB Финансијски Аналитичар Plate u Greater Bengaluru

Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u ABB iznosi ₹807K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ABB. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹807K
Nivo
hidden
Osnovna plata
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u ABB?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Финансијски Аналитичар poziciju u ABB in Greater Bengaluru iznosi ₹1,288,873 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ABB za Финансијски Аналитичар poziciju in Greater Bengaluru je ₹750,653.

