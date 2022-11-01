Каталог Компанија
Abacus.AI
Радите овде? Затражите своју компанију

Abacus.AI Плате

Распон плата Abacus.AI је од $69,650 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $341,700 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Abacus.AI. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $83.5K
Menadžer proizvoda
$342K
Prodaja
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Abacus.AI је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $341,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Abacus.AI је $83,457.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Abacus.AI

Повезане компаније

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Spotify
  • Apple
  • Coinbase
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси