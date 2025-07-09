Каталог Компанија
Aakash Educational Services
Радите овде? Затражите своју компанију

Aakash Educational Services Плате

Распон плата Aakash Educational Services је од $3,074 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $25,305 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aakash Educational Services. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Korisnička podrška
$3.1K
Informatičar (IT)
$6K
Prodaja
$7.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softverski inženjer
$25.3K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Aakash Educational Services'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $25,305 ücretle Softverski inženjer at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Aakash Educational Services'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $6,605'dır.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Aakash Educational Services

Повезане компаније

  • Intuit
  • Lyft
  • Airbnb
  • Netflix
  • Snap
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси