Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Aaft kreće se od ₹3.31M do ₹4.73M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aaft. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$43.4K - $50.8K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$37.8K$43.4K$50.8K$54K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Aaft?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Aaft in India iznosi ₹4,728,580 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aaft za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹3,314,048.

Drugi resursi

