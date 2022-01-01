Каталог Компанија
A123 Systems
A123 Systems Плате

Распон плата A123 Systems је од $29,850 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $149,250 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније A123 Systems. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Hemijski inženjer
Median $125K
Naučnik podataka
$149K
Softverski inženjer
$29.9K

План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији A123 Systems, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

El rol con mayor salario reportado en A123 Systems es Naučnik podataka at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en A123 Systems es $125,000.

